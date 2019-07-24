Курилки в аэропортах могут стать платными

24.07.19 09:31

© РИА Новости. Владимир Вяткин

24 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты предлагают ввести плату за посещение курительной комнаты на территории аэропорта, рассмотрение во втором чтении законопроекта о возвращении курилок в воздушные гавани намечено на осеннюю сессию Госдумы РФ, сообщает в среду газета "Известия".

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей", - заявил процитированный изданием первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов.

По словам парламентария, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок, отмечается в статье.

Как ранее сообщала газета, оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн рублей.

В пресс-службе аэропорта Домодедово изданию сказали, что, пока инициатива депутатов не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях воздушной гавани преждевременно.

Там же газете пояснили, что, согласно международной практике, в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются за счет выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения либо создания открытых пространств - внутренних дворов, крыш, балконов. В Шереметьеве не стали оценивать предложение депутатов, но отметили, что сами не планируют делать вход в курилки платным.

В аэропортах Внуково и Пулково на момент публикации не ответили на запросы издания.

При этом председатель правления общественной ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов убежден, что курилки вообще нельзя возвращать в аэропорты, так как это приведет к загрязнению воздуха и в соседних помещениях. В министерстве здравоохранения РФ также ранее выступали против этого законопроекта, напоминает газета.

Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию, уточняют "Известия".