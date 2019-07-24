Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
  
Пляски на костях: эксперты опровергли теории СМИ о причинах катастрофы глубоководной станции
   
Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
24.07.19 09:31

Курилки в аэропортах могут стать платными

© РИА Новости. Владимир Вяткин
24 июля. Interfax-Russia.ru - Депутаты предлагают ввести плату за посещение курительной комнаты на территории аэропорта, рассмотрение во втором чтении законопроекта о возвращении курилок в воздушные гавани намечено на осеннюю сессию Госдумы РФ, сообщает в среду газета "Известия".

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей", - заявил процитированный изданием первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов.

По словам парламентария, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок, отмечается в статье.

Как ранее сообщала газета, оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн рублей.

В пресс-службе аэропорта Домодедово изданию сказали, что, пока инициатива депутатов не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях воздушной гавани преждевременно.

Там же газете пояснили, что, согласно международной практике, в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются за счет выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения либо создания открытых пространств - внутренних дворов, крыш, балконов. В Шереметьеве не стали оценивать предложение депутатов, но отметили, что сами не планируют делать вход в курилки платным.

В аэропортах Внуково и Пулково на момент публикации не ответили на запросы издания.

При этом председатель правления общественной ассоциации "Здоровые регионы" Алексей Шабашов убежден, что курилки вообще нельзя возвращать в аэропорты, так как это приведет к загрязнению воздуха и в соседних помещениях. В министерстве здравоохранения РФ также ранее выступали против этого законопроекта, напоминает газета.

Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию, уточняют "Известия".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
.
  24.07.19 12:04
Дом Наркомфина отреставрируют до конца года
.
  24.07.19 10:36
Водолазы обследуют газопровод-дюкер "Щукинский" в Серебряном бору
.
  24.07.19 10:34
Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли
.
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 13:55
Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  23.07.19 10:29
Чемпионат мира по воркауту пройдет 27 июля в "Лужниках"
.
  23.07.19 08:55
В усадьбе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы
.
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket