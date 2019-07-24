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24.07.19 09:41

Глава Забайкалья проверил ход восстановления моста, разрушенного паводком в 2018 году

© РИА Новости. Сергей Беляков
24 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Забайкальского края Александр Осипов во время рабочей поездки в Нерчинский район осмотрел автомобильный мост в селе Олинск, восстановленный после паводка в июле 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По информации главы поселения "Олинское" Оксаны Шмакотиной, в 2018 и 2019 годах из дорожного фонда Забайкальского края Нерчинскому району была предоставлена субсидия на ликвидацию последствий ЧС.

"На восстановление автомобильной переправы через реку Оля выделено 5,4 млн рублей, а также 665 тыс. рублей - на ремонт водопропускной трубы и улицы Крестьянская в поселении", - говорится в сообщении.

Отмечено, что данные работы практически завершены. Продолжается отсыпка подъездных путей к мосту, возводится защитная конструкция от возможных паводков. Заново построенный мост в селе Олинск имеет ширину 5 метров, его протяженность - 40 м.

Кроме того, Осипов посетил село Олекан, где паводком в июле прошлого года смыло два пешеходных моста. Здесь была возведена временная переправа.

"Глава Забайкальского края поставил задачу провести оценку стоимости работ, чтобы в дальнейшем выделить средства на строительства мостов", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года в Забайкальском крае в результате ливневых дождей, снеготаяния в горах поднялся уровень воды в реках, в результате чего в регионе было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

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