Пляски на костях: эксперты опровергли теории СМИ о причинах катастрофы глубоководной станции
  
Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
   
Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
24.07.19 09:53

Начальник Управления боевой подготовки ВМФ Кочемазов назначен новым командиром Новороссийской военно-морской базы

© РИА Новости. Виталий Тимкив
24 июля. Interfax-Russia.ru - Церемония передачи Боевого знамени вновь назначенному командиру Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) прошла в Новороссийске, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"Командир объединения Черноморского флота контр-адмирал Олег Шастов, получивший новое назначение, передал Боевое знамя командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Игорю Осипову, который вручил его назначенному командиром Новороссийской ВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову", - сказал Рулев.

Торжественная церемония прошла в городе-герое Новороссийске у Вечного огня на Аллее Славы. Воинский ритуал завершился торжественным прохождением военнослужащих корабельных и береговых соединений Новороссийской ВМБ.

В мае телеканал "Звезда" сообщал о том, что модернизация Новороссийской ВМБ завершится в 2020 году.

"Строительство Новороссийской военно-морской базы завершится в следующем году. В незамерзающей Цемесской бухте уже построены причалы, восточный мол, здание штаба, техкомплекс для подлодок. В ближайшее время достроят западный мол. Эти гидротехнические сооружения защитят внутренний рейд новороссийской гавани от штормов", - говорилось в сообщении телеканала.

По данным "Звезды", до 2022 года состав базы пополнят шесть новых кораблей.

Как сообщал "Интерфакс", в конце апреля ход модернизации Новороссийской военно-морской базы проинспектировали заместители министра обороны РФ - Руслан Цаликов и Тимур Иванов.

Несколько лет назад военные сообщили о начале модернизации инфраструктуры Новороссийской военно-морской базы: военных городков и причальных сооружений, строительстве военной гавани, предназначенной для размещения новых кораблей и подводных лодок.

В Новороссийске расположен штаб бригады дизельных подводных лодок проекта 636.3 Черноморского флота. Эти подлодки оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Действуя в составе российской эскадры в Средиземном море, эти подлодки неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Новый командующий Новороссийской ВМБ Виктор Кочемазов ранее служил на атомных подводных лодках Северного флота (СФ) в должностях командира группы, помощника командира, старшего помощника, командира АПЛ. После окончания с отличием и золотой медалью Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова (2003 г.) проходил службу в должностях заместителя командира дивизии атомных подводных лодок, командира дивизии АПЛ.

С 2005 по 2008 год был начальником штаба 24-й дивизии подводных лодок СФ. В 2009 - 2010 гг. - командир 24-й дивизии подводных лодок СФ. С 9 июля 2010 года являлся начальником штаба - первым заместителем командующего подводными силами Северного флота. В 2012-2013 гг. - начальник штаба - первый заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота. В 2013 году был назначен начальником Управления боевой подготовки ВМФ.

Награждён орденами Мужества, "За военные заслуги", "За морские заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
.
  24.07.19 12:04
Дом Наркомфина отреставрируют до конца года
.
  24.07.19 10:36
Водолазы обследуют газопровод-дюкер "Щукинский" в Серебряном бору
.
  24.07.19 10:34
Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли
.
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 13:55
Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  23.07.19 10:29
Чемпионат мира по воркауту пройдет 27 июля в "Лужниках"
.
  23.07.19 08:55
В усадьбе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы
.
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket