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24.07.19 09:58

Северный флот сообщил о продолжении испытаний двух новых атомных подлодок

© РИА Новости. Олег Кулешов
24 июля. Interfax-Russia.ru - Моряки Северного флота продолжают испытания стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань", заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань", - сказал Моисеев журналистам.

В марте глава "Севмаша" Михаил Будниченко заявил в интервью "Интерфаксу", что многоцелевые ракетные подводные крейсеры проекта "Ясень" обладают боевыми характеристиками, которые позволяют им выполнять функции стратегического неядерного сдерживания.

"Атомные подводные лодки (АПЛ) проекта "Ясень" универсальны как носители ракетного и торпедного оружия. За счёт ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ России эта многоцелевая лодка может осуществлять не только противокорабельные операции, но и выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания", - отметил Будниченко в интервью, опубликованном 29 марта.

По его словам, на совещаниях в Минобороны РФ неоднократно отмечалось, что "стране необходимы малошумные корабли с высокоточным оружием, которые как можно дольше могут находиться под водой".

"Атомоходы проектов "Ясень" и "Борей" - это более высокотехнологичные и наукоемкие подлодки", - отметил Будниченко.

Он сообщал также, что построенные на "Севмаше" АПЛ "Князь Владимир" (проект 955А "Борей-А") и "Казань" (проект 885М "Ясень-М") проходят испытания.

"Сегодня в составе ВМФ находятся лучшие корабли, которые гарантированно обеспечивают безопасность страны во всей районах Мирового океана", - подчеркнул Будниченко.

В настоящее время на вооружение ВМФ России поступают субмарины 4-го поколения: многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885/885М "Ясень"/"Ясень-М" с крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс" и стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А "Борей"/"Борей-А" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

В последние годы в боевой состав ВМФ были приняты стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта "Борей" и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" проекта "Ясень".

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