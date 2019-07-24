Во всех территориях Прикамья снят режим ЧС после дождевых паводков

24.07.19 10:03

© РИА Новости. Анатолий Устиненко

24 июля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации отменен в Гайнском муниципальном округе Пермского края в связи с улучшением паводковой ситуации и нормализацией уровня воды в реках, сообщается на сайте администрации и правительства Пермского края в среду.

Таким образом, в Пермском крае режим ЧС снят во всех территориях, где он вводился из-за подтопления домов и дворов после сильных дождей.

Между тем, в округах, пострадавших от паводков, продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения.

Как сообщалось, аномальные ливни и грозы стали причиной подъема воды в реках Пермского края, что с 16 июля вызвало подтопление ряда домов и дворов в Бардымском, Верещагинском, Гайнском, Кудымкарском, Оханском, Очерском, Сивинском и Юрлинском округах Пермского края.

Самые многочисленные подтопления домохозяйств зафиксированы в Коми-Пермяцком округе: в Юрлинском муниципальном округе подтоплено 89 домохозяйств, в Гайнском муниципальном округе - 41, в Кудымкарском муниципальном округе - 18. Также из-за ливней оказались размыты участки автодорог в ряде муниципалитетов.

Из-за последствий природной стихии в некоторых районах пришлось вводить режим ЧС и эвакуировать жителей.

В настоящее время погода в регионе стабилизировалась. Вода ушла с пострадавших от паводка территорий 21 июля.

Минсоцразвития региона пообещало до 1 августа компенсировать ущерб пострадавшим.