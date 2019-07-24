Авиакомпания "Аврора" введет в августе дополнительные рейсы по Приморью

24.07.19 10:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") в августе вводит дополнительные рейсы из Владивостока в Дальнереченск и Тернейский район Приморского края, говорится в сообщении авиакомпании.

Дополнительный рейс Владивосток - Дальнереченск со 2 по 30 августа будет выполняться по пятницам на воздушных судах DHC-6.

Дополнительный рейс Владивосток - Терней запланирован на 14 августа.

В настоящее время из Владивостока в Дальнереченск "Аврора" выполняет полеты два раза в неделю, в Терней - шесть раз в неделю.

Флот авиакомпании "Аврора" насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.

Контрольный пакет (51%) АО "Авиакомпания "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", 49% - правительству Сахалинской области.