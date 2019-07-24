Цыгане начали возвращаться в пензенскую Чемодановку

24.07.19 10:12

© РИА Новости. Андрей Варенков

24 июля. Interfax-Russia.ru - Более четверти цыганских семей, покинувших села Чемодановка и Лопатки Пензенской области после конфликта в июне, вернулись в свои дома.

"Они возвращаются семьями. На утро среды вернулись 182 человека, большинство из них - дети", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.

По его словам, всего в Чемодановке проживали 660 цыган. "Мы ожидаем, что остальные вернутся в начале августа", - сказал собеседник агентства.

Вернувшиеся цыгане занимаются уборкой своих жилищ и забирают домашних животных, о которых на время отсутствия хозяев заботились местные фермеры.

Демичев подчеркнул, что конфликтов на национальной почве в Чемодановке нет, а власти готовы принимать с обращениями всех местных жителей.

Он добавил, что дал поручение составить списки всех детей из цыганских семей, чтобы те посещали школу.

13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживало 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, более 600 цыган, представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек).