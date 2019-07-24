Дело о халатности возбуждено в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

24.07.19 10:21

© РИА Новости. МЧС РФ

24 июля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере, где позднее на пожаре погибли четверо детей.

"Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм.

"При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения",- заявила представитель следствия.

Петренко добавила, что уголовные дела о пожаре соединены в одном производстве.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также иных лиц, действия которых привели к трагическим последствиям, подчеркнула она.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, госпитализированная в шоковом состоянии в Солнечную районную больницу и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.