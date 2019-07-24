Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
  
Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
   
Времени нет: экологическая катастрофа ждет Иркутскую область, если не принять меры
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
24.07.19 10:21

Дело о халатности возбуждено в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

© РИА Новости. МЧС РФ
24 июля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере, где позднее на пожаре погибли четверо детей.

"Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм.

"При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения",- заявила представитель следствия.

Петренко добавила, что уголовные дела о пожаре соединены в одном производстве.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также иных лиц, действия которых привели к трагическим последствиям, подчеркнула она.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, госпитализированная в шоковом состоянии в Солнечную районную больницу и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.07.19 12:24
Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
.
  24.07.19 12:04
Дом Наркомфина отреставрируют до конца года
.
  24.07.19 10:36
Водолазы обследуют газопровод-дюкер "Щукинский" в Серебряном бору
.
  24.07.19 10:34
Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли
.
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 13:55
Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  23.07.19 10:29
Чемпионат мира по воркауту пройдет 27 июля в "Лужниках"
.
  23.07.19 08:55
В усадьбе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы
.
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket