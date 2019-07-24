Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли

24.07.19 10:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 июля. Interfax-Russia.ru - Около 150 нарушений земельного законодательства физлицами выявлено в ходе проверок с начала 2019 года специалистами государственного земельного надзора, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

Там подчеркнули, что 24 нарушения касаются самовольного занятия земельных участков. Данный показатель на 71% превышает количество аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году, когда с января по июнь было зафиксировано 14 таких нарушений. За весь прошлый год управлением выявлено 34 факта самовольного занятиях земель физическими лицами.

При этом, если в 2018 году средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла около 250 кв. м, в 2019 она увеличилась в 2 раза - до 525 кв. м.

В Росреестре напомнили, что владелец не имеет права самовольно занимать "свободную" землю рядом со своим участком. В случае выявления подобного факта государственный инспектор вручает предписание об освобождении захваченного участка.

Кроме того, при самовольном захвате для физического лица предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. рублей. В случае, если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка. Помимо штрафа устанавливается срок, в течение которого нарушения должных быть устранены.

Если нарушитель игнорирует предписание и не освобождает захваченную территорию в установленный срок, мировым судом налагается новый штраф.