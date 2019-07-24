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24.07.19 10:36

Водолазы обследуют газопровод-дюкер "Щукинский" в Серебряном бору

© РИА Новости. Алексей Даничев
24 июля. Interfax-Russia.ru - Команда профессиональных водолазов под контролем специалистов АО "Мосгаз" проверит в четверг состояние стратегического газопровода-дюкера "Щукинский", расположенного на дне Москвы-реки на глубине более пяти метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Газопровод транспортирует газ к крупнейшему системообразующему газорегуляторному пункту "Щукино", питающему жилые дома Центрального и Западного административных округов столицы и важнейшие объекты энергетики: ТЭЦ-16 ПАО "Мосэнерго", РТС "Красная Пресня" ПАО "МОЭК" и ТЭС "Международная", которая обеспечивает энергией деловой центр "Москва-Сити", - сказал представитель пресс-службы в среду.

В компании напомнили, что в 2019 году в соответствии с планом подготовки к осенне-зимнему сезону АО "Мосгаз" проведет ревизию восьми эксплуатируемых дюкеров, расположенных на глубине 10 метров под водой.

Газопроводный дюкер "Щукинский" проложен через реку Москву в районе Хорошевского спрямления Серебряного бора. Он состоит из двух трубопроводов диаметром 600 мм каждый с глубиной залегания до трех метров от дна реки.

Протяженность первой нитки газопровода под рекой составляет 156 метров, второй нитки - 165 метров.

Ранее сообщалось, что в июне АО "Мосгаз" приступило к масштабной программе реконструкции газопроводов-дюкеров - важной части газораспределительной системы, по которым газ транспортируется через Москву-реку, Яузу и водохранилища на предприятия генерации и промышленного комплекса. Большая часть газопроводов-дюкеров проложена в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции.

Программа перекладки 13 подводных газопроводов столицы рассчитана на ближайшие три года. Первым реконструкцию проходит газопровод-дюкер "Автозаводский".

Работы проведут методом микротоннелирования на глубине более 10 метров под дном водоема. Уникальную технологию впервые применили при прокладке газопровода высокого давления к ТЭЦ-20 ПАО "Мосэнерго".

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