Трое жителей Петрозаводска обналичили через фирмы-"однодневки" около 4 млрд рублей

24.07.19 10:45

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

24 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с оборотом около 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, организатор преступной группы вместе с двумя жительницами Петрозаводска и еще одним соучастником (уголовное дело в отношении него направлено в суд), в 2014-2017 годах без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Члены группировки привлекли к работе более десяти человек, которые не знали о преступных намерениях ОПГ. Таким образом, было создано более 140 фирм-"однодневок".

"В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых "клиентов" был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 млрд 860 млн рублей, из которых доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время трое жителей Петрозаводска обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.