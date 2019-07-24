Совфед одобрил законопроект о расширении ТОР на водные объекты

24.07.19 10:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

24 июля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации утвердил проект федерального закона о включении в границы территорий опережающего развития (ТОР) частей поверхностных водных объектов, говорится в материалах, размещенных на сайте СФ.

В свою очередь пресс-служба Минвостокразвития сообщает, что законопроект о внесении изменений в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" и иные законодательные акты РФ" представил член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко. "С принятием федерального закона в границы ТОР будут включены акватории водных объектов. Резиденты (ТОР - ИФ) получат право пользоваться ими. Вводится обязанность субъекта РФ по финансированию строительства и реконструкции объектов инфраструктуры", - приводит слова Кравченко пресс-служба.

По данным Минвостокразвития, изменения в действующий закон позволят резидентам ТОР осуществлять деятельность, связанную с использованием водных объектов, в частности, рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений и другие.

Предполагается, что в решении правительства РФ о создании ТОР будет предусмотрено описание местоположения границ части поверхностного водного объекта, на которую распространяется соответствующий преференциальный режим деятельности. При этом резиденты ТОР приобретают право пользования частями поверхностных водных объектов в соответствии с водным законодательством.

Ранее законопроект в трех чтениях был одобрен депутатами Госдумы.

Как сообщалось, Госдума на заседании 18 июля приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Он позволит упростить для "НОВАТЭКа" строительство плавучего терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 19 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.