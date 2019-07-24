Минтруд может допустить женщин к ранее запрещенным профессиям

24.07.19 11:11

© РИА Новости. Игорь Маслов

24 июля. Interfax-Russia.ru - Федерация независимых профсоюзов России добилась согласия Минтруда включить в список ограничений применения труда женщин пункт, допускающий принимать женщин на те позиции, где работодатель гарантирует техническую безопасность, сообщил заместитель главного технического инспектора ФНПР Алексей Безюков.

"Завершена подготовка нового "Перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин". Министерство труда и соцзащиты РФ приняло все профсоюзные поправки. Документ был одобрен всеми сторонами социального партнерства и в случае окончательного утверждения вступит в силу с 1 января 2021 года", - сказал Безюков, комментарий которого поступил в "Интерфакс".

Он отметил, что старый перечень работ с вредными факторами производства был утвержден почти 20 лет назад. "Он не позволял принимать женщин на работу, где условия труда представляли опасность для их репродуктивного здоровья", - сказал Безюков.

По его оценке, принять новый перечень объективно позволяет развитие технологий, автоматизации и механизации производства, существенно снизивших опасность причинения вреда здоровью работников. "Это дает возможность женщинам работать в ранее запрещенных для них профессиях. Федерация независимых профсоюзов России внесла свои предложения о допуске женщин только на те производства, где работодателем обеспечиваются безопасные условия труда. Имеется в виду отсутствие тяжелой физической нагрузки, применения ряда химических веществ, таких как аллергены и канцерогены, и других вредных факторов", - сказал Безюков.

Он подчеркнул, что позиция ФНПР состоит в том, что данный подход "должен стимулировать работодателей улучшать условия труда работников и внедрять новые безопасные технологии. Ведь это важно для сохранения женского здоровья и здоровья будущих поколений".

В начале июля пресс-служба Минтруда сообщила, что ведомство продолжает доработку перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин.

"В настоящее время Минтруд России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что является гарантией их права на справедливые условия труда", - говорится в сообщении. В Минтруде отметили, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений.