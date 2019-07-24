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24.07.19 11:13
Движение перекрыто на участке федеральной трассы в КБР из-за схода селя
"Сегодня в 07:30 мск проливной дождь вызвал сход селевого потока на 65-м и 72-м км федеральной дороги А-154 "Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу". Участки находятся за пограничной заставой. В настоящее время на 65-м километре движение временно закрыто, а на 72 - затруднено", - говорится в сообщении.
Для устранения последствий стихии привлечено 12 дорожных рабочих и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что во вторник сель сошел на дорогу у селения Верхний Баксан на участок автодороги А-158. В настоящее время расчистка этого участка продолжается.
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