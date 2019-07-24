Движение перекрыто на участке федеральной трассы в КБР из-за схода селя

24.07.19 11:13

© РИА Новости. Артур Лебедев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Селевой поток сошел на двух участках федеральной автодороги А-154 в Кабардино-Балкарии после ливня, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Сегодня в 07:30 мск проливной дождь вызвал сход селевого потока на 65-м и 72-м км федеральной дороги А-154 "Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу". Участки находятся за пограничной заставой. В настоящее время на 65-м километре движение временно закрыто, а на 72 - затруднено", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий стихии привлечено 12 дорожных рабочих и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что во вторник сель сошел на дорогу у селения Верхний Баксан на участок автодороги А-158. В настоящее время расчистка этого участка продолжается.