Проект развязки в Хабаровске за 1,5 млрд руб. могут включить в нацпроект "Безопасные дороги"

24.07.19 11:16

© РИА Новости. Александр Вильф

24 июля. Interfax-Russia.ru - Проектные компании представили свои разработки по возведению транспортной развязки в районе перекрестка улицы Большой и Воронежского шоссе в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, пропускная способность на этом участке составляет около 20 тыс. автомобилей в сутки, но в часы пик все равно скапливаются машины, а, в случае ДТП движение транспорта существенно снижается.

Один из представленных проектов "Турбина", как считают его авторы, легко может вписаться в действующую дорожную инфраструктуру. Стоимость реализации проекта 2,5 млрд рублей.

""Минус в том, что в проекте применяются металлоконструкции, которые изготавливает завод, расположенный в Кургане, и возникают проблемы с доставкой", - сказал директор проектной организации Юлий Продан, слова которого приводятся в сообщении.

Второй проект "Полный клеверный лист" стоимостью 1,5 млрд рублей уже реализован во многих городах России, в том числе и в Хабаровске

"Материалы для его строительства можно найти на местных заводах. И, если стройка будет финансироваться без перебоев, то воплотить проект в жизнь можно в короткие сроки. Сваи, арматуру и бетон выпускают хабаровские заводы, поэтому для возведения развязки потребуется всего полтора года", - добавил Продан. Как ожидается, пропускная способность перекрестка с учетом строительства развязки сможет увеличиться в 2,5-3 раза.

Участники презентации предварительно одобрили проект "Полный клеверный лист", однако отметили, что реализовать его только за счет муниципалитета будет трудно.

"На содержание дорог и текущий их ремонт в Хабаровске ежегодно выделяется 1 млрд 70 млн рублей. Для того чтобы построить эту развязку, надо будет остановить все остальные работы, да и то этих денег не хватит. Поэтому мы заинтересованы, чтобы помощь в реализации проекта была оказана из бюджетов всех уровней", - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Он отметил, что время для решения вопроса еще есть: проект развязки требует глубокой технической проработки. Кроме этого, в национальную программу "Безопасные и качественные автомобильные дороги" могут быть внесены изменения по включению в нее строительства инженерных объектов.

"Если это произойдет, то проект путепровода в районе пересечения улицы Большой и Воронежского шоссе получит финансовую поддержку уже в следующем году", - подчеркнул мэр.