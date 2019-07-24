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24.07.19 11:20

Бывший омский вице-губернатор Гребенщиков отрицает обвинения в превышении полномочий

© РИА Новости. Евгений Одиноков
24 июля. Interfax-Russia.ru - Бывший заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков, которого обвиняют в превышении полномочий при выделении средств на реконструкцию объекта культурного наследия, заявляет о невиновности, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Я не признаю свою вину, служебным положением я не злоупотреблял, у меня не было никакой заинтересованности - ни карьерной, ни личной. Я просто выполнял свою работу, как я ее понимал", - сказал Гребенщиков.

В среду Центральный районный суд Омска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Гребенщикова, а также действующего директора департамента финансов Омска Богдана Масана (на момент совершения преступления - министра строительства и ЖКК региона области - ИФ), бывшего замминистра строительства Евгения Скрудзина и замдиректора казенного учреждения "Омскоблстройзаказчик" Ольги Хорзевой. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Остальные фигуранты вину также не признали.

По версии следствия, в декабре 2015 года чиновники перечислили подрядчику реконструкции здания страхового товарищества "Саламандра" из бюджета 14,9 млн рублей. При этом организация находилась в стадии банкротства, работы на объекте были остановлены, а ранее выданный аванс в размере 40 млн рублей не освоен. Деньги были выделены в 2015 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018 гг.".

В результате этих действий деньги в бюджет области до сих пор не возвращены, реконструкция объекта культурного наследия не закончена.

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