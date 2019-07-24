Расположение официальных пляжей Подмосковья указали на интерактивной карте

24.07.19 11:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

24 июля. Interfax-Russia.ru - Интерактивная карта официальных пляжей Московской области стала доступна на интернет-портале регионального правительства (mosreg.ru).

На карте указаны адреса 114 подмосковных пляжей, которые получили официальный статус в текущем сезоне.

Это значит, что пляжи прошли проверку на безопасность и на них организовано дежурство спасателей.

Как сообщалось, в Подмосковье этим летом проведено свыше 15 тыс. профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и травматизма людей на водоемах в летний период.