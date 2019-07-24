В Росгвардии ограничили пользование смартфонами

24.07.19 11:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 июля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

"У призывников, как и у других военнослужащих в Росгвардии, есть ограничения на пользование всеми телефонами с доступом в Интернет", - сказал Вирухин.

По его словам, у проходящих военную службу по призыву в войсках Росгвардии имеется специальный порядок и расписание в пользовании смартфонов.

"Командир части выдаёт телефон либо в выходные дни, либо по вечерам в определенное время", - уточнил представитель ведомства.