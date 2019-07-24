Тульские власти компенсируют семьям с детьми отсутствие мест в детсадах

24.07.19 11:52

Фото пресс-службы правительства Тульской области

24 июля. Interfax-Russia.ru - Компенсационные выплаты начали получать семьи в Тульской области, чьи дети в возрасте от полутора до трех лет стоят в очереди в детский сад, сообщила пресс-служба облправительства.

Дополнительные меры соцподдержки введены в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

"В настоящее время закончено комплектование детсадовских групп на новый учебный год. Граждане, не получившие направление для ребенка в детский сад, могут претендовать на ежемесячную денежную выплату на первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере 4,5 тыс. рублей. Такие выплаты уже получают семьи в Туле, Веневе, Новомосковске и Заокском районе", - говорится в сообщении.

Получить выплату могут жители региона, проживающие в районах, не подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в регионе (его сумма сегодня составляет 10 тыс. 466 рублей-ИФ).

По данным облправительства, к 2021 году в регионе планируется создать дополнительно не менее 2935 мест в детских садах, что полностью обеспечит местами детей от полутора до трех лет.