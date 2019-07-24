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24.07.19 11:52
Тульские власти компенсируют семьям с детьми отсутствие мест в детсадах
Дополнительные меры соцподдержки введены в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".
"В настоящее время закончено комплектование детсадовских групп на новый учебный год. Граждане, не получившие направление для ребенка в детский сад, могут претендовать на ежемесячную денежную выплату на первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере 4,5 тыс. рублей. Такие выплаты уже получают семьи в Туле, Веневе, Новомосковске и Заокском районе", - говорится в сообщении.
Получить выплату могут жители региона, проживающие в районах, не подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в регионе (его сумма сегодня составляет 10 тыс. 466 рублей-ИФ).
По данным облправительства, к 2021 году в регионе планируется создать дополнительно не менее 2935 мест в детских садах, что полностью обеспечит местами детей от полутора до трех лет.
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