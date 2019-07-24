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24.07.19 11:53
Кузнецы в Рязани поделятся секретами средневековых мастеров
В этом году мероприятие будет проводится в рамках Международного форума древних городов. В нем примут участие члены межрегиональной общественной организации "Союз кузнецов России".
На рязанской земле мастера со всей России и из зарубежных стран продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом, формируя у населения правильные представления о кузнечном деле и уровне развития искусства по металлу в нашей стране и в мире.
"Особый интерес у зрителей вызывают мастер-классы по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также начальным этапам создания японского меча", - говорится в сообщении.
Форум кузнецов в Рязанской области проводится раз в два года. Ранее он проходил в селе Истье Старожиловского района, где еще в XII-XIII веках находилось древнерусское поселение, жители которого занимались производством железа для столицы Рязанского княжества. На территории поселения сохранилась домна - единственный уцелевший образец плавильной печи XVIII века в Восточной Европе.
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