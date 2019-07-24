Кузнецы в Рязани поделятся секретами средневековых мастеров

24.07.19 11:53

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 июля. Interfax-Russia.ru - Международный кузнечный фестиваль "Секреты средневековых мастеров" пройдет 16-18 августа в Рязани, сообщила в среду пресс-служба Минтуризма региона.

В этом году мероприятие будет проводится в рамках Международного форума древних городов. В нем примут участие члены межрегиональной общественной организации "Союз кузнецов России".

На рязанской земле мастера со всей России и из зарубежных стран продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом, формируя у населения правильные представления о кузнечном деле и уровне развития искусства по металлу в нашей стране и в мире.

"Особый интерес у зрителей вызывают мастер-классы по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также начальным этапам создания японского меча", - говорится в сообщении.

Форум кузнецов в Рязанской области проводится раз в два года. Ранее он проходил в селе Истье Старожиловского района, где еще в XII-XIII веках находилось древнерусское поселение, жители которого занимались производством железа для столицы Рязанского княжества. На территории поселения сохранилась домна - единственный уцелевший образец плавильной печи XVIII века в Восточной Европе.