Ингушетия к 2031г намерена полностью обновить газопроводные сети

24.07.19 11:56

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24 июля. Interfax-Russia.ru - Газопроводные сети будут обновлены во всех населённых пунктах Ингушетии до конца 2030 года в рамках пилотного проекта "Создание новой системы газораспределения на территории Ингушетии", сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на вице-премьера Исропила Лотырова.

"В данное время в рамках реализации пилотного проекта до 2030 года ведется работа по разработке и согласованию территориальных схем газоснабжения населенных пунктов. Всего до конца 2030 года в регионе будет обновлено около 2,5 тыс. км газопроводных сетей ", - сообщил Лотыров на совещании с участием гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова и врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Планируется также установить более 40 тыс. индивидуальных приборов учета для домовладений и около 2 тыс. приборов учета на улицах.

Как заявил Калиматов, одной из серьёзных проблем в республике является изношенность газовых сетей, а также потери газа, которые составляют почти 50%.

"Нам следует разобраться в причинах этой ситуации и определить меры по приведению газового хозяйства в соответствие с нуждами республики", - сказал врио главы Ингушетии.

В свою очередь Густов отметил, что на 1 января 2019 года 188 км подземных газопроводов в республике достигли предельного срока эксплуатации - более 40 лет.

"По результатам заключения экспертизы по безопасности все остальные подземные газопроводы, которые есть в регионе, находятся также в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения реконструкции", - сказал он.