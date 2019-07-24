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24.07.19 12:04

Дом Наркомфина отреставрируют до конца года

Фото с официального сайта мэра Москвы
24 июля. Interfax-Russia.ru - Работы по реставрации знаменитого дома Наркомфина в центре Москвы планируется завершить до конца этого года, сообщил журналистам глава департамента по культурному наследию Москвы Алексей Емельянов.

"К настоящему времени работы по реставрации дома Наркомфина завершены на 80%. На сегодня полностью готов конструктив, уже ведется отделка квартир-ячеек. До конца года работы на этом памятнике будут полностью завершены", - сказал Емельянов.

Он напомнил, что еще 10 лет назад это здание состояло в списке ста главных мировых архитектурных памятников, которым грозит уничтожение.

"Сегодня объект почти готов в полном соответствии с первоначальным авторским замыслом", - отметил глава департамента.

Емельянов также сообщил, что здание сохранит свою первоначальную жилую функцию, а на плоской крыше, как и по первоначальному проекту, будет запланирован солярий и общественное пространство.

Генеральный директор компании "Лига прав" (застройщик и собственник здания) Гарегин Барсумян сообщил, что на сегодня преодолены основные трудности, связанные с реставрацией объекта, а также строительными работами.

"Было проведено серьезное историко-архитектурное исследование, в соответствии с которым ведутся все реставрационные работы, также в ходе строительных работ выяснилось, что необходим большой перенос инженерных сетей. На сегодня эта работа также завершена. Сейчас ведется внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории", - добавил Барсумян.

Он отметил, что в коммунальном блоке, который располагается рядом с жилым корпусом, планируется открыть ресторан, а также выделить место под лекционный зал и галерею.

"Мы пока не проработали финансовую модель и не решили - будем ли продавать коммунальный блок или сдавать его в аренду. Однако, в любом случае, функционал этого корпуса будет сохранен", - отметил представитель компании собственника.

Он подчеркнул, что парковка на 40 машиномест будет расположена рядом со зданием, а пространство под жилым корпусом, который поднят на сваях, будет свободным.

По словам Барсумяна, к настоящему времени большая часть квартир в доме Наркомфина уже продана.

Дом Наркомфина был построен в 1928-1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Комплекс, состоящий из жилого и коммунального корпусов, является образцовым примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. В 2006 году дом был включен в список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой уничтожения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения были консолидированы в руках ООО "Лига прав".

Реставрация дома Наркомфина началась в июле 2017 года. В августе прошлого года мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что дом Наркомфина может быть отреставрирован в течение двух лет. Тогда же Сбербанк открыл ООО "Лига прав" кредитную линию объемом 855 млн рублей на реставрацию и приспособление здания под современное использование.

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