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24.07.19 12:12
Гостей фестиваля "Брянский мамонт" научат плести уточек из сена
В программе - концерты брянских музыкальных групп, народные игры, занятия по йоге и аэробике, ярмарка. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах различных умельцев. Так на музыкальном мастер-классе можно будет поучиться игре на флейте, гуслях, арфе и других инструментах.
"А сотрудники Брянского художественного музея поделятся опытом создания уточек из сена, которые станут украшением для интерьера или экологически чистой игрушкой для ребёнка",- говорится в сообщении.
Также будут организованы экскурсии по селу Хотылево, которое является бывшей дворянской усадьбой князей-меценатов Вячеслава и Марии Тенишевых, а также посещение первобытных стоянок и поселений практически всех эпох, начиная с палеолита.
Гостей фестиваля также ждут лекции о здоровом питании, травах, чаях и сборах, истории и культуре Брянского края.
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