Гостей фестиваля "Брянский мамонт" научат плести уточек из сена

24.07.19 12:12

Фото из соцсетей

24 июля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль здорового образа жизни, народной культуры и живой музыки "Брянский мамонт" пройдет в селе Хотылево на берегу реки Десна с 26 по 28 августа, сообщается на страничке мероприятия в соцсети.

В программе - концерты брянских музыкальных групп, народные игры, занятия по йоге и аэробике, ярмарка. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах различных умельцев. Так на музыкальном мастер-классе можно будет поучиться игре на флейте, гуслях, арфе и других инструментах.

"А сотрудники Брянского художественного музея поделятся опытом создания уточек из сена, которые станут украшением для интерьера или экологически чистой игрушкой для ребёнка",- говорится в сообщении.

Также будут организованы экскурсии по селу Хотылево, которое является бывшей дворянской усадьбой князей-меценатов Вячеслава и Марии Тенишевых, а также посещение первобытных стоянок и поселений практически всех эпох, начиная с палеолита.

Гостей фестиваля также ждут лекции о здоровом питании, травах, чаях и сборах, истории и культуре Брянского края.