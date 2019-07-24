Неверов: "ЕР" против платных "курилок" в аэропортах

24.07.19 12:19

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Взимать плату за вход в курительные комнаты в аэропортах нельзя, считает лидер думской фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.

"Это неэффективное решение, цель такой инициативы - пиар", - сказал Неверов журналистам, комментируя соответствующее предложение депутатов от "Справедливой России"..

Раннее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении "курилок" в транзитные зоны аэропортов.

Неверов пояснил, что смысл этого законопроекта - "дать возможность аэропортам устанавливать специально оборудованные курительные комнаты в "чистых" зонах, где у никотинозависимого человека нет возможности выйти покурить".

"Это сделано исключительно для того, чтобы свою потребность курильщик не реализовывал там, где не положено, например, в туалетах. И в итоге табачным дымом дышат все. А реальной возможности "застукать" курильщика в кабинке фактически нет. Человек так устроен, к сожалению, что кто-то будет платить деньги за курилки, а кто-то не станет этого делать. Как итог - проблема, на решение которой направлен законопроект, не решится", - отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, "в стоимость билетов входит аэропортовый сбор, который позволяет обеспечить чистым воздухом тех, кто не курит за счет того, что люди, которые, по сути, больны, будут курить в специально отведенных местах". "При этом такие комнаты должны быть оборудованы достаточной системой вентиляции, и, если мы посмотрим на международный опыт, то есть достаточно примеров стандартов курительных комнат", - добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Федот Тумусов заявил газете "Известия", что депутаты намерены внести правки в закон о возвращении курительных комнат в российские аэропорты. Ко второму чтению в документе может появиться пункт о введении платы за пользование "курилками".

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50-100 рублей", - заявил Тумусов журналистам.

По словам парламентария, правительству следует в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. В частности, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок, отмечается в статье.

Как ранее сообщалось, оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани обойдется в 2 млн рублей.

В пресс-службе аэропорта Домодедово изданию сказали, что, пока инициатива депутатов не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях воздушной гавани преждевременно.

В Шереметьево в свою очередь пояснили, что, согласно международной практике, в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются за счет выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения либо создания открытых пространств - внутренних дворов, крыш, балконов. При этом представитель авиагавани не стал оценивать предложение депутатов, но отметил, что Шереметьево со своей стороны не планируют делать вход в курилки платным.