Мосгорсуд удвоил взыскание с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

24.07.19 12:24

© РИА Новости. Руслан Кривобок

24 июля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд с 400 до 800 тыс. руб. увеличил взыскание с артиста Леонида Ярмольника по иску Федеральной службы охраны (ФСО) России за ремонт разбитого в аварии автомобиля ведомства.

"Определением Мосгорсуда решение Хамовнического суда Москвы от 30 апреля 2019 года по настоящему гражданскому делу изменено: с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба взыскано 833 тыс. рублей, а также госпошлина в размере 11,5 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Как сообщалось, Хамовнический суд взыскал с Ярмольника 432 тыс. рублей, частично удовлетворив иск ФСО. Таким образом, по решению Мосгорсуда требования службы удовлетворены в полном объеме.

Ведомство обратилась в суд с иском в связи с ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2016 году, виновником которого стал артист: в аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе Mercedes, принадлежащий ФСО.

Согласно исковому заявлению, страховка покрыла лишь часть расходов ведомства.

В суде первой инстанции представитель ФСО пояснял, что после ДТП служба отремонтировала автомобиль за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера "Авилон", с которым заключен государственный контракт. Однако по страховым выплатам ФСО получила только 400 тыс. рублей.

В свою очередь, адвокат актера утверждал, что ремонт аналогичных повреждений в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше.

Ранее ФСО отказалось заключать с Ярмольникам мировое соглашение на его условиях. Артист был готов выплатить ведомству 310 тыс. рублей - разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба, нанесенного службе, в 710 тыс. рублей и уже выплаченными ей по ОСАГО 400 тыс. рублей.