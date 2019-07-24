Госдума ужесточила правила микрофинансовой деятельности

24.07.19 12:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает правила работы на рынке микрофинансовых услуг и запрещает МФО кредитовать граждан под залог жилой недвижимости.

Проект закона о предотвращении неправомерных действий при микрофинансовой деятельности был представлен в начале апреля председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также рядом депутатов и сенаторов.

Документ ужесточает требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК), устанавливает для них более жесткие правила, ранее действовавшие только для микрофинансовых компаний (МФК). Закон вводит запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, если в залог предлагается жилое помещение. Предлагается установить ранее отсутствовавший минимальный размер собственных средств (капитала) для МКК в размере 5 млн рублей. При этом данный норматив будет вводиться поэтапно: с 1 июля 2020 года - не менее 1 млн рублей, с 1 июля 2021 года - не менее 2 млн рублей, с 1 июля 2022 года - не менее 3 млн рублей, с 1 июля 2023 года - не менее 4 млн рублей и только с 1 июля 2024 года установить планку в размере 5 млн рублей.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.