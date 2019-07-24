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24.07.19 12:43
Сотрудница банка в Башкирии задержана за кражу 6,5 млн рублей из кассы
Недостача была обнаружена во время ревизии.
"По имеющейся информации, 39-летняя сотрудница в течение месяца выносила денежные средства из организации, а накануне ревизии похитила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.
Об исчезновении денег в полицию заявил представитель финансового учреждения. По версии следствия, к совершению преступления может быть причастна кассир банка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере), подозреваемая доставлена в отдел полиции.
Как сообщалось, в мае из кассы другого банка, офис которого расположен в городе Салават, похитили более 20 млн рублей. Подозреваемая в причастности к краже кассир Луиза Хайруллина скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля полицейские задержали подозреваемую, ее супруга и двоих детей в съемной квартире Казани.
Против кассирши возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.
Муж Хайруллиной задержан как возможный соучастник. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража).
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