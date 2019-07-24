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24.07.19 12:53

Крыши соцобъектов Петербурга оснастят системой обогрева для борьбы с сосульками

© РИА Новости. Алексей Даничев
24 июля. Interfax-Russia.ru - Крыши социальных объектов в центре Санкт-Петербурга в экспериментальном порядке оснастят системой электрообогрева для предотвращения образования сосулек, сообщил журналистам в среду врио губернатора города Александр Беглов.

"Мы приняли решение провести эксперимент - электрообогрев крыш. Это технология российского производства, которая позволяет устанавливать соответствующую температуру подогрева кровли для предотвращения образования наледи. Вода с крыш будет стекать по трубопроводной системе. Проведем эксперимент на социальных объектах, особенно в центральной части города, это поликлиники, детские сады, школы", - сказал Беглов.

Он добавил, что оборудование такой системой одного дома потребует 1 млн рублей, на социальные объекты город выделит средства из бюджета.

"Надо смотреть, каким образом эта система будет работать. И, конечно, если она себя оправдает, если действительно это даст соответствующий эффект, мы будем обязывать и собственников ее устанавливать. Много зданий в центральной части города принадлежит федерации, другим собственникам, поэтому они должны заботиться о том, чтобы у них была чистая крыша", - добавил врио губернатора.

Минувшая зима в Санкт-Петербурге была снежной, из-за перепадов температур на крышах регулярно образовывались сосульки. Травмы из-за гололеда и обрушения наледи с крыш за сезон получили свыше 4 тысяч человек. 5 февраля в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент.

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