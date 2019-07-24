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24.07.19 12:58

Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10% до 20%

© РИА Новости. Владимир Астапкович
24 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10%.

Данная поправка в НК была внесена депутатами в Госдуму в понедельник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что данное решение было согласовано на совещании председателя нижней палаты парламента, руководителей думских фракций с премьер-министром Дмитрием Медведевым. "Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим - 20%", - сказал он.

Минфин идею повышения ставки одобрил, но заявил о необходимости оценок инфляционных рисков. В свою очередь глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявлял, что Госдума может пересмотреть НДС на ряд продуктов, в которых используется пальмовое масло, чтобы избежать роста цен.

Одновременно с законом в среду Госдума приняла постановление, которое призвано "предотвратить повышение потребительских цен на продукты первой необходимости". Правительству РФ рекомендуется при подготовке поправок в бюджет текущего года и при формировании бюджета на очередной финансовый год дополнительные доходы от повышения ставки направить на "реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве". Средства предлагается выделить в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. Речь может идти о 4,5-5 млрд рублей ежегодно.

По данным Росстата, в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).

В случае принятия новая ставка НДС может начать действовать с 1 октября 2019 г.

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