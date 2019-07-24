Более 20 человек остались без жилья из-за пожара в Пензе

24.07.19 13:23

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

24 июля. Interfax-Russia.ru - Деревянный многоквартирный жилой дом сгорел в ночь на среду на улице Галетной в Пензе, сообщается на сайте администрации города.

"Пожар возник на надворной постройке, затем огонь перекинулся на жилое строение. В результате полностью выгорела кровля на площади около 200 квадратных метров, выгорел второй и частично первый этажи. Повреждены все жилые помещения. Жители не пострадали", - говорится в сообщении.

Пожар потушили 1:26 мск.

В доме восемь квартир, в которых прописано 23 человека. На момент пожара внутри находилось 14 жильцов, все были эвакуированы, несовершеннолетних среди них нет.

"Для временного размещения жителей предоставлено помещение в здании средней школы N 60. Решается вопрос о переселении граждан в маневренный фонд", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в здании отключены газ и электричество. Сгоревший дом с имуществом жильцов взят под охрану.