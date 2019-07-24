Более 1 тыс. человек заболели геморрагической лихорадкой в Саратовской области

24.07.19 13:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

24 июля. Interfax-Russia.ru - В Саратовской области диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)" подтвержден у более 1 тыс. жителей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Минздраве в среду.

"В настоящее время в стационарах остается 236 человек с подозрением на ГЛПС. Всего с начала мая диагноз лабораторно подтвердился у 1024 жителей",- сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

Из-за распространения ГЛПС в Саратовской области отменен XII музыкальный фестиваль музыки и авторской песни "Время колокольчиков - 2019". Мероприятие было запланировано на ближайшие выходные. Традиционно фестиваль проводится в Петровском районе, на берегу реки Медведица.

"С сожалением сообщаем, что Роспотребнадзор отклонил проведение фестиваля. Причиной тому стала ситуация в области с мышиной лихорадкой. На данный момент речь идет о смещении срока проведения на конец августа, однако окончательное решение будет принято позже", - пишут организаторы на своей странице в соцсети.

От лихорадки умерла пациентка одной из клиник города. Это первый смертельный случай в этом году от ГЛПС в регионе.

Последнее резкое увеличение активности природных очагов ГЛПС в Саратовской области наблюдалось в 2014 году.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями), выраженным поражением почек. Основной распространитель заболевания - рыжая полевка.