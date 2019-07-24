Начальник отдела полиции Калининграда задержан за получение миллионной взятки

24.07.19 13:30

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 июля. Interfax-Russia.ru - В Калининграде в отношении бывшего начальника одела МВД по Светловскому городскому округу возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СКР в среду.

Полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый и его подчиненный обеспечивали прикрытие одному из граждан, занимавшемуся нелегальной добычей янтаря. В период с июня 2015 по октябрь 2016 года полицейский получал от копателя деньги не менее двух раз в неделю.

"Как полагают следственные органы, за указанный период времени, полицейские, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили от добытчика-нелегала взятку в размере свыше 1 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время начальник отдела полиции задержан, допрошен, в его доме и служебном кабинете проведены обыски. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Сведения о совершенном преступлении получены следственными органами в ходе расследования возбужденного в марте текущего года уголовного дела в отношении сотрудника Светловского отдела полиции, обвиняемого во взяточничестве, а также подкреплены результатами оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ.

В пресс-службе УМВД Калининградской области "Интерфаксу" сообщили, что ведомство проводит служебную проверку в отношении полицейского. "В случае подтверждения вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность", - отметили в пресс-службе.

По данным информированного источника, речь идет о действующем начальнике отдела полиции Московского района Калининграда полковнике Анатолии Семашко. Офицер был назначен на эту должность в 2018 году с должности начальника Светловского отдела полиции.