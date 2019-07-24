РЖД разрешила перевозить енотов и норок в поездах дальнего следования

24.07.19 13:33

© РИА Новости. Александр Демьянчук

24 июля. Interfax-Russia.ru - АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев.

"Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с июля 2019 года расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте РЖД.

В сообщении уточняется, что для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух.