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24.07.19 13:33
РЖД разрешила перевозить енотов и норок в поездах дальнего следования
"Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") с июля 2019 года расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте РЖД.
В сообщении уточняется, что для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух.
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