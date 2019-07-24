Магнитогорск исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха

24.07.19 14:10

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) со ссылкой на обзор Росгидромета.

Основанием для исключения Магнитогорска из списка стало улучшение экологической ситуации в городе, указывают авторы исследования.

"В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бензапирена более чем в два раза", - отмечается в исследовании.

По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григория Щурова, которые приводит пресс-служба компании, результаты исследования отражают последовательные усилия ММК по снижению техногенного воздействия на окружающую среду.

"Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8,967 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года", - отметил он.

С 2015 года на ММК осуществляется стратегическая инициатива "Чистый город", которая позволит к 2025 году снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы города до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей, модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд рублей.

Как сообщалось, в июле ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением современных экологичных технологий. Благодаря этому удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы - в четыре раза, бензапирена - в 16 раз. На очереди - строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. тонн в год, что совместно с городскими мероприятиями должно обеспечить снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.

Общие затраты ПАО "ММК" на природоохранную деятельность в 2000-2018 годы превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд рублей, в том числе 21,7 млрд рублей - на воздухоохранные мероприятия.