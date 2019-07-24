Избирком Крыма по решению суда примет документы ЛДПР для регистрации на выборы в парламент

24.07.19 14:16

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

24 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Крыма примет 25 июля документы регионального отделения ЛДПР, которому ране было отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Государственного Совета республики, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" председатель избиркома Михаил Малышев.

"Мы выполняем решение суда, которое нас обязало рассмотреть вопрос об их документах. Мы назначили приемку документов на завтра, и если они будут соответствовать всем требованиям, будет рассмотрен вопрос о регистрации партии", - сказал Малышев.

По его словам, в региональном отделении ЛДПР "медицински подтвердили", что не смогли в срок сдать документы из-за плохого самочувствия его представителя.

Как сообщалось, избирком принял постановление об отказе в регистрации списка, выдвинутого отделением ЛДПР из-за того, что в срок не были предоставлены все необходимые документы.

Для участия в выборах депутатов Госсовета зарегистрированы списки региональных отделений семи партий: "Единой России", КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России". Помимо ЛДПР, в регистрации было отказано отделению партии "Зеленые".

Выборы в Государственный совет Крыма состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Республиканский парламент состоит из 75 депутатов, 50 из которых избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.