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24.07.19 14:18

Полиция начала проверку по факту избиения туриста из-за неоплаченного фото с животными в Крыму

© РИА Новости. Евгений Одиноков
24 июля. Interfax-Russia.ru - Полицейские выясняют обстоятельства избиения туриста в Судаке за отказ оплатить фотографии с животными, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по Крыму.

"Выявлена видеозапись о том, что неизвестные лица наносят телесные повреждения неизвестным гражданам якобы за отказ оплаты фотоуслуг. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проверку по данному факту поручено проводить сотрудникам уголовного розыска", - отметил представитель полиции.

При этом в МВД уточнили, что с заявлениями в полицию никто не обращался. По предварительной информации, в медучреждения после конфликта никто не поступал.

Как сообщается на сайте администрации Судака, видеоролик с избиением мужчины снят очевидцами около генуэзской крепости - популярного у туристов месте. Глава администрации города Андрей Некрасов назвал случай вопиющим.

"Практика административных протоколов, которые регулярно выписывают сотрудники администрации, не пугает "фотоживодеров" (...) Администрация города призывает граждан не содействовать нелегальному бизнесу на животных и решительно отказываться от предложений по фотографированию", - говорится в сообщении со ссылкой на Некрасова.

Использование животных для фотографирования распространено в курортных городах Крыма, особенно - на набережных Ялты, Алушты и Судака. Регулярно проходят рейды с наложением штрафов и изъятием животных, власти республики запускают социальную рекламу о негуманности такого бизнеса.

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