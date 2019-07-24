|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.07.19 14:27
Минсельхоз раскритиковал власти Севастополя за низкие темпы субсидирования аграриев
В ведомстве сообщили, что, по данным на 18 июля, в регионы было перечислено 118 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 58,3 млрд рублей, или 49,4% от предусмотренного объема, что почти на 2 процентных пункта выше показателя на 11 июля.
Уровень доведения до сельхозпроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 81,6%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 81,6%, сообщает Минсельхоз.
Самые низкие темпы наблюдаются в Ингушетии (5,1%), Северной Осетии (11,2%), Севастополе (12,9%), Еврейской автономной области (14,9%) и Дагестане (17,2%).
Лидируют Ненецкий автономный округ (83,3%), Чукотский автономный округ (82,0%), Кировская область (81,8%), Алтайский край (81,5%) и Красноярский край (79,6%).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket