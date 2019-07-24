Минсельхоз раскритиковал власти Севастополя за низкие темпы субсидирования аграриев

24.07.19 14:27

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

24 июля. Interfax-Russia.ru - Севастополь вошел в тройку регионов с самыми низкими темпами перечисления аграриям субсидий, выделяемых из федерального центра, заявили в Минсельхозе РФ.

В ведомстве сообщили, что, по данным на 18 июля, в регионы было перечислено 118 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 58,3 млрд рублей, или 49,4% от предусмотренного объема, что почти на 2 процентных пункта выше показателя на 11 июля.

Уровень доведения до сельхозпроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 81,6%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 81,6%, сообщает Минсельхоз.

Самые низкие темпы наблюдаются в Ингушетии (5,1%), Северной Осетии (11,2%), Севастополе (12,9%), Еврейской автономной области (14,9%) и Дагестане (17,2%).

Лидируют Ненецкий автономный округ (83,3%), Чукотский автономный округ (82,0%), Кировская область (81,8%), Алтайский край (81,5%) и Красноярский край (79,6%).