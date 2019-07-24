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24.07.19 14:29
Прах Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
"Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своём духе: "Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву"",- написала она в своем Телеграмм-канале.
"Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе. Но даже сейчас я не могу написать - "вот и всё". Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас",- добавила она.
Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.
В последнее время Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва".
17 мая состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище, которую посетили несколько сотен человек. 18 мая на кладбище в присутствии родственников и близких была захоронена часть праха покойного, а часть по его желанию было решено развеять в Крыму, где он родился.
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