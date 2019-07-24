Госдума приняла закон, препятствующий "краже квартир" при помощи цифровой подписи

24.07.19 14:43

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

24 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, защищающий граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи.

Поправки вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости".

В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию права на объект с незаконным использованием электронной подписи собственника, отметил автор принятого закона, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Принятый закон устанавливает, что переход права собственности на недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре (ЕГРН) специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

"Без такой отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю", - сказал Крашенинников.

При поступлении в Росреестр заявления с электронной подписью об отчуждении недвижимости, регистрирующий орган должен будет в тот же день уведомить об этом собственника.

Отметка в ЕГРН может быть проставлена на основании личного заявления собственника недвижимости (либо его законного представителя, представителя по нотариально удостоверенной доверенности) или посредством почтового отправления, где подлинность подписи свидетельствуется в нотариальном порядке.

"Собственник может представить заявление для проставления отметки как в отношении сразу всех своих объектов недвижимости, так и в отношении любого из них. Проставление отметки требуется однократно и осуществляется бесплатно", - сказал Крашенинников.

Снять проставленную в реестре отметку можно будет на основании заявления собственника о ее отмене.

Новые правила предусмотрены только в отношении недвижимости, принадлежащей на праве собственности гражданам - непрофессиональным участникам рынка недвижимости, имеющим меньше возможностей по контролю за достоверностью электронной подписи; а также только для случаев, при которых незаконное использование электронной подписи может причинить наибольший вред - то есть случаев отчуждения объекта недвижимости.

При этом наличие отметки не потребуется, когда заявление подается в электронной форме уполномоченными органами власти в соответствии со ст. 19 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"; нотариусом, который выступает гарантом достоверности передаваемых сведений, в интересах физического лица-собственника, сторонами договора купли-продажи недвижимости посредством информационных технологий взаимодействия между кредитной организации и органом регистрации прав.