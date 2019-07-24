Володин не считает дискриминационной мерой повышение НДС на пальмовое масло

24.07.19 15:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласен с претензиями ряда крупных поставщиков пальмового масла в РФ о том, что снятие налоговой льготы с этого продукта нарушает правила Всемирной торговой организации.

"Мы никаких дискриминирующих мер не вводим, мы отменяем льготу, а это уже дело страны, которая посчитала для себя нужным принять такое решение", - сказал Володин журналистам в среду.

Так он ответил на заявления поставщиков пальмового масла, в частности Малайзии, о том, что отмена льготы является дискриминационной мерой, нарушающей правила ВТО.

Спикер отметил, что "пальмовое масло на рынок нам поставляют в таких же объемах, в каких оно поступает в Соединенные Штаты, но количество населения США больше, чем в России". Кроме того, при изучении данного вопроса выявилось, что в США многие продукты производятся с использованием пальмового масла, но затем они идут на экспорт.

"Мы же такие продукты потребляем, этим отличаемся от США, от Европы", - сказал Володин.

Спикер ГД заявил, что депутаты уже обсуждает идею о введении в перспективе ограничительных мер на пальмовое масло для снижения его потребления в РФ.

"Мы обсуждали этот вопрос буквально в начале этой недели и на прошлой неделе с правительством, с профильными министерствами", - сказал Володин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерйакса".

"Исходим из того, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, - это часть решения проблемы. Главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары. Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал заменитель из пальмового масла, сыр из пальмового масла и так далее", - заявил парламентарий.

По его словам, это вопросы, которые требуют дополнительного регулирования. При этом он отметил, что часть задач в этой сфере уже решена, в частности, по введению отдельных полок, по маркировке товара.

"Но скорее всего эту тему мы и дальше будем продолжать анализировать и принимать решения, обсуждая ее вместе с правительством, с экспертным сообществом. Эта тема на контроле", - сказал Володин.

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10%.

Данная поправка в НК была внесена депутатами в Госдуму в понедельник.

Минфин идею повышения ставки одобрил, но заявил о необходимости оценок инфляционных рисков. В свою очередь глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявлял, что Госдума может пересмотреть НДС на ряд продуктов, в которых используется пальмовое масло, чтобы избежать роста цен.

Одновременно с законом в среду Госдума приняла постановление, которое призвано "предотвратить повышение потребительских цен на продукты первой необходимости". Правительству РФ рекомендуется при подготовке поправок в бюджет текущего года и при формировании бюджета на очередной финансовый год дополнительные доходы от повышения ставки направить на "реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве".

Средства предлагается выделить в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 годы. Речь может идти о 4,5-5 млрд рублей ежегодно.

По данным Росстата, в 2018 году Россия импортировала 1,06 млн тонн пальмового масла, что на 18,9% больше, чем в 2017 году. В январе-апреле 2019 года ввоз этого масла увеличился на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн (на $224,8 млн).

В случае принятия новая ставка НДС может начать действовать с 1 октября 2019 г.