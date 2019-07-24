В Думе призвали выработать единые стандарты бюджетной обеспеченности регионов

24.07.19 15:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поработать с правительством и Минфином и выработать единые стандарты бюджетной обеспеченности регионов, а саму тему межбюджетных отношений сделать приоритетной при обсуждении бюджета на трехлетку.

"Коллеги, давайте посмотрим, разрыв растет (между регионами - ИФ.) в разы и он пока не сокращается. Нам необходимо все-таки обеспечить в рамках нашей страны единые стандарты бюджетной обеспеченности", - сказал спикер в ходе заседания Госдумы.

Володин поручил думскому комитету по бюджету заняться этим конкретно с тем, чтобы к рассмотрению бюджета на следующий год быть подготовленными и разговор с коллегами из правительства, с руководством министерства финансов в этом году сделать приоритетным в части именно межбюджетных отношений.

"У нас разрыв растет между регионами-донорами и регионами-реципиентами в части бюджетной обеспеченности. Было бы правильно затребовать информацию в правительстве, а может быть даже подготовить специальное постановление, где поставить задачи, которые затем нам хорошо бы формализовать через алгоритмы и решения, с чем, чтобы был понятный график временной работы", - подчеркнул спикер.

"Вот мы с вами обсуждали бюджет и дополнительные средства направили на "ДОМ.РФ" с тем, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, а там софинансирование. А это софинансирование кто может себе позволить?", - поинтересовался спикер.

Глава парламента напомнил, что в РФ 13 регионов-доноров, а остальными регионами "нужно заниматься". Для этого налоговое законодательство и межбюджетные отношения, по его словам, должны быть выстроены так, чтобы регионов, обеспечивающих себя самостоятельно, становилось больше.