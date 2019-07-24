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24.07.19 15:13
Минобороны: РФ в 2018 г полностью выполнила свои обязательства по СНВ-3
"В 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровень ограничений, установленными договором. Перспективными планами строительства и развития Вооруженных сил предусматривается переоснащение носителей стратегических наступательных вооружений, выслуживших установленные сроки эксплуатации, на современные образцы, при этом количественные параметры российских стратегических ядерных сил будут находиться в пределах договорных обязательств", - сказал Познихир в Совете Федерации в среду.
Он отметил, что продолжается перевооружение РВСН.
"До конца года планируется поставить на боевое дежурство 4 ракетных полка, вооруженных комплексом "Ярс", - сказал представитель Минобороны.
"Предусмотренная данным соглашением информация передается американской стороне. Мы в установленном порядке принимаем инспекционные группы США, российские инспекторы также контролируют выполнение договора США", - сообщил Познихир.
Ранее в июле в российском Генштабе заявили, что у США больше носителей ядерного оружия, чем предусмотрено ДСНВ.
"Фактически Соединенные Штаты обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции", - сказал начальник управления Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-майор Андрей Стерлин.
По его словам, ДСНВ предполагал сокращение к 5 февраля 2018 года Россией и США суммарного количества имеющихся стратегических наступательных вооружений до установленных уровней.
"Россия свои обязательства выполнила полностью. Со стороны США задекларировано переоборудование части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, что не было подтверждено российскими инспекторами", - сказал Стерлин.
"Минобороны России предлагало различные варианты решения проблемы переоборудованных носителей. Однако США российские предложения не принимают, не предлагая каких-либо альтернатив. Используется принцип, отработанный на договоре о ракетах средней и меньшей дальности: мы не нарушаем, а вы должны нам верить", - отметил представитель Генштаба.
"Такое отношение к выполнению принятых обязательств подрывает жизнеспособность договора, вызывает опасения в отношении дальнейших перспектив контроля над стратегическими вооружениями", - заявил Стерлин.
Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.
6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.
"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент.
"Сейчас у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперед, надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия", - заявил Путин.
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