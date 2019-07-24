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ЦИК Марий Эл начал прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 июля. Interfax-Russia.ru - Прием заявлений от избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственного собрания Марий Эл начался в республике.

На сайте республиканского ЦИК сообщается в среду, что заявления будут приниматься в период с 24 июля по 7 сентября 2019 года.

"Любой избиратель нашей республики может подать заявление о включении его в список избирателей на любой удобный для него избирательный участок. Заявление может быть подано избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина РФ в пункты приема заявлений", - говорится в сообщении.

ЦИК отмечает, что, в частности, заявления можно подать в любой избирком, МФЦ или на Едином портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что на выборах депутатов Госсобрания республики седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября, будет применяться механизм "Мобильный избиратель": граждане смогут голосовать не только по месту постоянной прописки, но по месту своего нахождения.

Всего в единый день голосования будут избраны 52 депутата республиканского парламента.

В текущем году изменены пропорции избрания депутатов Госсобрания: до 39 увеличено число одномандатных округов, до 13 сокращено число депутатских мандатов по партийным спискам. В связи с этим утверждена новая схема 39 одномандатных избирательных округов. Ранее 26 депутатов избирались по одномандатным избирательным округам, 26 - по партийным спискам.

Для участия в выборах 2019 года списки кандидатов представили десять партий.

Так, за депутатские мандаты намерены бороться марийские региональные отделения "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Партии Роста", "Коммунистической партии "Коммунисты России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", "Российской экологической партии "Зеленые", "Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу", а также партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными".

Всего по партийным спискам выдвинуто 348 человек. По одномандатным округам выдвинуто 217 представителей девяти политических партий.

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