Косачев заявил о самом остром за 50 лет кризисе контроля за ядерным оружием

24.07.19 15:23

© РИА Новости. Максим Блинов

24 июля. Interfax-Russia.ru - Контроль над ядерным оружием в мире находится в остром кризисе, это крайне опасная ситуация, требующая адекватной реакции России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Нет сомнения, что контроль над ядерным оружием сейчас вступил в стадию самого острого кризиса или одного из самых острых и всеобъемлющих кризисов за всю свою полувековую историю", - сказал Косачев на совместном заседании комитетов Совета Федерации по обороне и - по международным делам в среду.

По словам сенатора, некоторыми экспертами предрекается даже распад существующей системы договоров и режимов.

"Это, безусловно, крайне опасная ситуация, которая требует самого тщательного анализа, а также точной, эффективной и адекватной реакции со стороны России", - подчеркнул он.

"От нас, парламентариев, помимо понятного контроля за тем, как реализуются соответствующие обязательства РФ, требуется и последовательное продвижение и разъяснение российской позиции и по важности сохранения нынешней системы договоров, которые являются столпом современной системы международной безопасности и по всему блоку наших вопросов, а порой и прямых претензий к американской стороне по тому, как она выполняет или, называя вещи своими именами, не выполняет собственные обязательства по соответствующим соглашениям", - сказал Косачев.

На совместном заседании двух комитетов обсуждается ежегодный доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил Российской Федерации и ходе выполнения нового Договора о СНВ.