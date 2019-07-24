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24.07.19 15:33

Одноклассники и друзья "вора в законе" Шишканова заступились за него в суде

© РИА Новости. Евгений Одиноков
24 июля. Interfax-Russia.ru - Более 40 друзей и одноклассников предполагаемого "вора в законе" Олега Шишканова (ныне Медведев), задержанного по обвинению в "занятии высшего положения в преступной иерархии", считают его задержание случайностью.

"После задержания нашего подзащитного более 40 представителей общественности выразили желание обратиться к Мосгорсуду с письменными ходатайствами об изменении в отношении Медведева меры пресечения. Друзья и одноклассники считают произошедшее с ним случайным стечением обстоятельств, в которых разберется следствие", - заявила в суде адвокат обвиняемого.

Как отметили в обращении заявители, они знают его "на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни".

Также заявители обратили внимание суда на то, что Шишканов имеет на иждивении двоих детей 7 и 3 лет.

По словам адвоката, среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также различные мастера спорта.

15 июля Шишканов с санкции Басманного суда Москвы был арестован до 12 сентября.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Свою вину он не признает.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, "Шишканов, известный как "Шишкан", по данным следствия, причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Подмосковья Сидоровой и членов ее семьи".

Президент РФ 1 апреля подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Уголовный кодекс был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая исключает возможность условного осуждения.

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