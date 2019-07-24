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24.07.19 15:36
Дикие косатки в Охотском море общаются с выпущенными из "китовой тюрьмы" сородичами
Рыбаки заметили трех косаток 16 июля недалеко от места выпуска в Охотском море. На место сразу прибыли ученые.
"Три косатки с видимыми на плавниках метками подошли к берегу. Затем в море показались две взрослые дикие особи косаток. Они приблизились к группе, после чего старшие самец и самка вместе с ними ушли в море, а молодая самка осталась на месте. Вскоре животные вернулись, но, покружив около 15 минут вместе, пара старших особей снова ушла в море", - говорится в сообщении.
Приехав на место, ученые увидели на расстоянии около 500 м от берега одну косатку, плававшую вблизи установленного в этом месте ставного невода. Судя по приметам и спутниковой метке на плавнике, это была маленькая самка, выпущенная вместе со старшими сородичами.
Ученые организовали круглосуточное наблюдение и в течение последующих дней следили за ситуацией.
"Судя по дальнейшему смещению спутниковых меток, пара косаток отошла от места выпуска на расстоянии около 200 км и сейчас находится в заливе Николая. Младшая самка по-прежнему плавает в Сахалинском заливе недалеко от места выпуска. За ней организовано береговое наблюдение. По сообщениям рыбаков, косатка подходила к ставному неводу кормиться рыбой", - отмечается в сообщении.
Специалисты опасаются, что распад трио косаток может повлиять на восстановление их охотничьих навыков.
"Огорчает, что выпущенные косатки разделились, поскольку "работа в стае" определяет успешность охоты. Маленькая самка, которую наблюдали вблизи берега одну, по-прежнему находится неподалеку от места выпуска. Взрослая самка держалась в бухте за мысом Литке, после чего перешла в залив Николая. Это места, где часто встречаются дикие косатки. Предположительно, самец находится с ней. Важно отметить, что спустя считанные часы после выпуска дикие косатки (два взрослых самца), вероятно, услышав звуки выпущенных особей, подошли к ним. Наличие в акватории диких сородичей дает надежду, что косатки из бухты Средняя смогут присоединиться к какой-либо из семей и быстро восстановят природные навыки, совместно охотясь", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Ольги Шпак.
Ранее сообщалось, что вторую партию косаток - самца и двух самок из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя выпустили в дикую природу 16 июля.
В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы, их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.
Позднее животных стали выпускать в Охотском море.
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