Треть автовладельцев заявили о навязывании допуслуг при покупке ОСАГО

24.07.19 15:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 июля. Interfax-Russia.ru - Треть автовладельцев столкнулась в 2019 году с навязыванием дополнительных услуг при покупке полиса обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО), выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ) по итогам всероссийского мониторинга работы страховых компаний, сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева на пресс-конференции в среду.

При этом, по ее словам, по сравнению с прошлым годом количество претензий заметно сократилось и перестало быть серьезной проблемой.

"К сожалению, пока навязывание сохраняется: 30% опрошенных столкнулись с навязыванием, из них 55% отметили навязывание платного техосмотра, 21% отметили дополнительное страхование жизни и здоровья. Больше всего проблем с навязыванием было отмечено в таких городах, как Брянск, Йошкар-Ола, Самара, Махачкала, Барнаул, Хабаровск, Элиста", - сообщила Лазарева.

При этом, как отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, следует отличать навязывание дополнительных услуг в страховании от кросс-продаж.

"Очень часто навязывание и кросс-продажи путаются. Если вы пришли в магазин купить ботинки, и вам продаются еще и шнурки, и вы купили эти шнурки, это не считается навязыванием. То же самое происходит иногда в офисах страховых компаний. Если тебе говорят, что не продадут ОСАГО, если не купишь, например, дачное страхование, то это навязывание. Если ты купил ОСАГО, и заодно тебя уговорил человек купить другую страховку, то это не считается навязыванием. Нужно разбираться, но повторюсь, что мы будем бороться с навязыванием, и мы уже штрафуем за это, и будем штрафовать больше", - сообщил Юргенс журналистам.

Что касается степени удовлетворенности реформой ОСАГО, то мониторинг ОНФ показал, что 35% респондентов уверены, что это очередной способ поднять цены, 25% опрошенных называют реформу справедливой, 23% видят необходимость в реформе, но отмечают, что нужна защита потребителя, и 17% ничего не слышали об изменениях.

Как сообщалось ранее, в этом году планируется продолжить реформу по индивидуализации тарифа ОСАГО. В рамках первого этапа с 9 января 2019 года тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус" (КБМ).

По результатам опроса 40% респондентов отметили, что стоимость полиса ОСАГО для них выросла, 42% - не заметили изменений, 18% - сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО.

Кроме того, эксперты зафиксировали снижение жалоб на сложности при оформлении электронного полиса: этот показатель в 2019 году снизился до 34% по сравнению с 59% по данным прошлогоднего опроса.

Большая часть респондентов (69%) по-прежнему выбирали денежные выплаты при наступлении страхового случая, 31% - восстановительный ремонт, причем качеством ремонта 43% опрошенных были полностью удовлетворены, а 37% ответили, что в целом удовлетворены, но были вопросы по качеству или срокам ремонта.

Исследование проводилось в июле 2019 года в 83 регионах РФ, в нем приняли участие 3,5 тыс. автомобилистов и владельцев мотоциклов, а также представители таксопарков. В ходе мониторинга эксперты и активисты проверили 40 страховых компаний и десятки офисов страховщиков в разных регионах страны. Исследование проводилось в два этапа: проверка доступности заключения договора ОСАГО в электронном виде на сайте страховщика и в виде опроса автовладельцев, посещения точек продаж страховщиков.