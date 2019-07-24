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24.07.19 15:39
Треть автовладельцев заявили о навязывании допуслуг при покупке ОСАГО
При этом, по ее словам, по сравнению с прошлым годом количество претензий заметно сократилось и перестало быть серьезной проблемой.
"К сожалению, пока навязывание сохраняется: 30% опрошенных столкнулись с навязыванием, из них 55% отметили навязывание платного техосмотра, 21% отметили дополнительное страхование жизни и здоровья. Больше всего проблем с навязыванием было отмечено в таких городах, как Брянск, Йошкар-Ола, Самара, Махачкала, Барнаул, Хабаровск, Элиста", - сообщила Лазарева.
При этом, как отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, следует отличать навязывание дополнительных услуг в страховании от кросс-продаж.
"Очень часто навязывание и кросс-продажи путаются. Если вы пришли в магазин купить ботинки, и вам продаются еще и шнурки, и вы купили эти шнурки, это не считается навязыванием. То же самое происходит иногда в офисах страховых компаний. Если тебе говорят, что не продадут ОСАГО, если не купишь, например, дачное страхование, то это навязывание. Если ты купил ОСАГО, и заодно тебя уговорил человек купить другую страховку, то это не считается навязыванием. Нужно разбираться, но повторюсь, что мы будем бороться с навязыванием, и мы уже штрафуем за это, и будем штрафовать больше", - сообщил Юргенс журналистам.
Что касается степени удовлетворенности реформой ОСАГО, то мониторинг ОНФ показал, что 35% респондентов уверены, что это очередной способ поднять цены, 25% опрошенных называют реформу справедливой, 23% видят необходимость в реформе, но отмечают, что нужна защита потребителя, и 17% ничего не слышали об изменениях.
Как сообщалось ранее, в этом году планируется продолжить реформу по индивидуализации тарифа ОСАГО. В рамках первого этапа с 9 января 2019 года тарифный коридор по обязательной "автогражданке" был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент "возраст-стаж" - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента "бонус-малус" (КБМ).
По результатам опроса 40% респондентов отметили, что стоимость полиса ОСАГО для них выросла, 42% - не заметили изменений, 18% - сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО.
Кроме того, эксперты зафиксировали снижение жалоб на сложности при оформлении электронного полиса: этот показатель в 2019 году снизился до 34% по сравнению с 59% по данным прошлогоднего опроса.
Большая часть респондентов (69%) по-прежнему выбирали денежные выплаты при наступлении страхового случая, 31% - восстановительный ремонт, причем качеством ремонта 43% опрошенных были полностью удовлетворены, а 37% ответили, что в целом удовлетворены, но были вопросы по качеству или срокам ремонта.
Исследование проводилось в июле 2019 года в 83 регионах РФ, в нем приняли участие 3,5 тыс. автомобилистов и владельцев мотоциклов, а также представители таксопарков. В ходе мониторинга эксперты и активисты проверили 40 страховых компаний и десятки офисов страховщиков в разных регионах страны. Исследование проводилось в два этапа: проверка доступности заключения договора ОСАГО в электронном виде на сайте страховщика и в виде опроса автовладельцев, посещения точек продаж страховщиков.
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