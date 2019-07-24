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Москва вошла в список самых посещаемых столиц мира

© РИА Новости. Евгений Одиноков
24 июля. Interfax-Russia.ru - Москва вошла в двадцатку самых посещаемых городов Европы и заняла 31-е место в списке самых посещаемых столиц мира, сообщает сайт мэра Москвы.

"Москва вошла в двадцатку самых посещаемых городов Европы и заняла 31-е место в списке самых посещаемых столиц мира. Исследование провели эксперты международной туристической метапоисковой системы. Они изучили пользовательские запросы на отели, после чего определили самые популярные у путешественников направления для отдыха. Москва заняла седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и вошла в двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что по итогам прошлого года годовой объем туристского потребления оказался рекордным и составил 864 миллиарда рублей. Вклад туризма в бюджетную систему с 2010 года увеличился почти в четыре раза - с 31 до 118 миллиардов рублей.

"Учитывая перспективы роста туристического потока и рост загрузки столичной индустрии гостеприимства, правительство Москвы стимулирует инвестиции в развитие городской гостиничной сети. Например, для гостиничных комплексов предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество организаций, которые уменьшают сумму платежа почти в три раза", - сказал министра правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

"Доходы гостиничной сети города с 2014 года выросли на 65 процентов или на 36 миллиардов рублей и составили по итогам 2018 года 91 миллиард рублей", - приводятся в сообщении его слова.

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