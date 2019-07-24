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24.07.19 16:23
Феодосия, Евпатория и Ялта наиболее популярны у туристов, приехавших в Крым по "единому" билету
"С 30 апреля по 24 июля по "единому" билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезены 152 тысячи 791 пассажир", - говорится в пресс-релизе.
Из них почти 98 тыс. путешествовали в Крым, остальные ехали из Крыма.
Феодосия, Евпатория и Ялта являются наиболее популярными городами среди пассажиров, приезжающих на полуостров по "единому" билету (17,58 тыс. человек, 17,52 тыс. и около 15,99 тыс. пассажиров, соответственно).
В целом, перевозки по "единому" билету в 2019 году осуществляются в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, - и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.
"По состоянию на 24 июля на период до 30 сентября 2019 года (перевозки осуществляются до конца сентября - ИФ) оформлены 312 тысяч 188 "единых" билетов, - указывается в сообщении.
Перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года (с середины мая 2018 года - без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста).
Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города/санатории Крыма.
В целом, за пять курортных сезонов услугой "единый" билет воспользовалось порядка 2 млн человек.
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