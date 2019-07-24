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Госдума приняла закон о повышении до прожиточного минимума пособий на детей до 3 лет из нуждающихся семей

© РИА Новости. Владимир Федоренко
24 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий увеличить число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Закон изменяет критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и/или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ.

Закон также увеличивает срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка: сначала она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а по истечении этого срока, при условии подачи гражданином нового заявления, она назначается на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

В настоящее время данная выплата назначается сроком на один год, а по истечении этого срока, при условии подачи гражданином нового заявления, она назначается на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Закон увеличивает срок, в течение которого гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, - в течение трех лет со дня рождения ребенка (действует - в течение полутора лет).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

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